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Звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл вышла в свет с четвёртым мужем, который на 15 лет моложе неё

Звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл вышла в свет с четвёртым мужем, который на 15 лет моложе неё

70-летняя Ким Кэттролл вышла в свет со своим 55-летним мужем Расселом Томасом. Супруги посетили презентацию дизайнера Александра Вэнга в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

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