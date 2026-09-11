"Ковбои переднего края": зачем российские штурмовики пересели на мотоциклы

Основным транспортом переднего края сегодня является не БМП и даже не "Тигр", а мотоцикл. За тем, как штурмовики 6-го гвардейского танкового полка 9-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" осваивают это средство передвижения, наблюдал журналист издания "Украина.
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