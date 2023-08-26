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На саммите БРИКС гегемону вынесли приговор: Решение турок по поводу России и Китая окончательно вывело из себя Запад

На саммите БРИКС гегемону вынесли приговор: Решение турок по поводу России и Китая окончательно вывело из себя Запад

Если уж Турция, давний и далеко не последний член НАТО, явным образом пожелала сотрудничать с БРИКС, дело для Запада отчетливо завоняло керосином.

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