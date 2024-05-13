В Северной Осетии правоохранители изъяли у местного жителя автомат и свыше 100 патронов

Сотрудники УУР МВД по Республике Северная Осетия – Алания совместно с коллегами ИДПС ОМВД России по Ирафскому району при поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии в результате отработки оперативной информации остановили на 17-м км трассы Владикавказ – Второй Лескен отечественный автомобиль под управлением 33-летнего жителя с.