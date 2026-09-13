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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фомин об Овечкине на футболе: «Всегда рады видеть Сашу на матчах «Динамо». Такая глыба для всех нас. Когда он приходит, мы чаще играем удачно»

Капитан футбольного клуба «Динамо» Москва Даниил Фомин сказал, что команда часто выступает удачно, когда на трибунах за нее болеет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин .

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