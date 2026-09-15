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Царьград

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Евродепутат Блага отправил главу ЕС дипломатии Каллас "куда подальше"

Евродепутат Блага отправил главу ЕС дипломатии Каллас "куда подальше"

Словацкий евродепутат Любош Блага резко ответил главе дипломатии ЕС Кае Каллас, обвиняя её в поддержке конфликта с Россией.

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