5 вещей, которые совершенно точно отбирают в аэропорту у пассажиров

Далеко не каждую вещь можно пронести с собой в самолет. Процедура проверки пассажирских вещей может доставить немало хлопот, а требование убрать что-то из багажа и вовсе может повергнуть человека в смятение.
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