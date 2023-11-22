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5 вещей, которые совершенно точно отбирают в аэропорту у пассажиров

5 вещей, которые совершенно точно отбирают в аэропорту у пассажиров

Далеко не каждую вещь можно пронести с собой в самолет. Процедура проверки пассажирских вещей может доставить немало хлопот, а требование убрать что-то из багажа и вовсе может повергнуть человека в смятение.

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