Путин поздравил Моди с днём рождения и подтвердил развитие сотрудничества России и Индии

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днём рождения, выразив уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии между Москвой и Нью-Дели по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
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