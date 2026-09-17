Путин поздравил Моди с днём рождения и подтвердил развитие сотрудничества России и Индии

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днём рождения, выразив уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии между Москвой и Нью-Дели по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.