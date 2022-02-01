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Президент Казахстана Токаев освободил Кошанова от должности руководителя своей администрации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя своей администрации.

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