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Экс-министр финансов Михаил Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах

Экс-министр финансов Михаил Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов сообщил, что миру нужно около десяти лет для перехода на национальные валюты в торговле, а на рынке пока главенствует доллар.

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