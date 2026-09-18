Осенью любимые духи вдруг стали звучать иначе: как смена сезона меняет раскрытие композиции

Осень меняет не только пейзаж за окном, но и то, как звучит аромат на коже. В прохладе запахи ведут себя иначе из-за того, что воздух становится плотнее, влажность растет, а тепло тела сильнее контрастирует с окружающей средой.
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