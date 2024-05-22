«Ведомости»: для садоводов введут сроки освоения земельных участков

Собственников земельных участков обяжут начать их использовать в течение трех лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект, разработанный Росреестром, пишут «Ведомости».
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