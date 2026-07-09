Возинья готов ехать в Россию, новый тренер Португалии, проблемы Инфантино. Итоги дня ЧМ

В сборной Хорватии официально завершилась эпоха Далича, а Анчелотти остаётся в Бразилии. Друзья, всем привет! 8 июля — уникальный день, ведь именно сегодня на чемпионате мира пауза между стадиями плей-офф, никаких встреч не будет вплоть до вечера четверга.