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Не только о футболе

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Возинья готов ехать в Россию, новый тренер Португалии, проблемы Инфантино. Итоги дня ЧМ

Возинья готов ехать в Россию, новый тренер Португалии, проблемы Инфантино. Итоги дня ЧМ

    В сборной Хорватии официально завершилась эпоха Далича, а Анчелотти остаётся в Бразилии. Друзья, всем привет! 8 июля — уникальный день, ведь именно сегодня на чемпионате мира пауза между стадиями плей-офф, никаких встреч не будет вплоть до вечера четверга.

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