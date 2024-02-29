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Закон, порядок, государство

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Военно-космическая академия провела экскурсию для семей офицеров-выпускников, геройски погибших при исполнении воинского долга

Военно-космическая академия провела экскурсию для семей офицеров-выпускников, геройски погибших при исполнении воинского долга

Такие мероприятия имеют важное значение. Они позволяют семьям погибших почувствовать гордость за подвиг своих близких и увидеть, что их жизнь и служение не остались незамеченными.

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