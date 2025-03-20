Глава минэнерго Казахстана отправлен в отставку Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев покинул свой пост - соответствующий указ был подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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Глава минэнерго Казахстана отправлен в отставку Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев покинул свой пост - соответствующий указ был подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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