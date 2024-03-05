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ГТРК Татарстан

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В Казани сняли видео, где поезд в клубах черного дыма на Кировской дамбе

В Казани сняли видео, где поезд в клубах черного дыма на Кировской дамбе

На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен поезд, окруженный черным дымом. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, сообщений о пожаре не поступало, и спасательные службы не выезжали на место происшествия.

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