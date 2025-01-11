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Русский Днепропетровск

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  • Eduard
    Да,это верно,были дураками и остались!Конец Украины всё...
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    Странное "сбитие" самолета такой очень дорогой ракетой, если пилот остался живой-здоровый!!!!! Значит завтра он снова...Сбитый на Украине...

Два новых «котла» для ВСУ — наши эффективно используют численное преимущество

Константин Ольшанский 10 января 2024 г., 10:50   ISW: Освобождение Торецка открывает путь на Константиновку Торецкое направление, которое долгое время не давало поводов для новостей, наконец-то активизировалось.

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