Два новых «котла» для ВСУ — наши эффективно используют численное преимущество

Константин Ольшанский 10 января 2024 г., 10:50 ISW: Освобождение Торецка открывает путь на Константиновку Торецкое направление, которое долгое время не давало поводов для новостей, наконец-то активизировалось.
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