США виновны в атаках на «Северный поток» По мнению министра иностранных дел РФ, именно американские власти отдали два года назад приказ организовать подрыв газовой трубы.
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США виновны в атаках на «Северный поток» По мнению министра иностранных дел РФ, именно американские власти отдали два года назад приказ организовать подрыв газовой трубы.
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