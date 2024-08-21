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США виновны в атаках на «Северный поток

США виновны в атаках на «Северный поток» По мнению министра иностранных дел РФ, именно американские власти отдали два года назад приказ организовать подрыв газовой трубы.

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