Политика как он...
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Политика как она есть

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Noize MC* грозит четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах

Noize MC* грозит четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы принял к производству материалы об административном правонарушении в отношении рэп-исполнителя, известного под псевдонимом Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом).

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