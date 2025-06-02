Как власти Барнаула собираются благоустроить туристический центр города?

В ближайшее время в Барнауле намерены продлить набережную, сделать новую площадь и освоить остров Побочень В ближайшее время в Барнауле собираются продлить набережную Оби, реконструировать первую городскую электростанцию, освоить остров Побочень, сделать новую площадь для общегородских мероприятий рядом с Мало-Тобольской и так далее.