Как власти Барнаула собираются благоустроить туристический центр города?

В ближайшее время в Барнауле намерены продлить набережную, сделать новую площадь и освоить остров Побочень В ближайшее время в Барнауле собираются продлить набережную Оби, реконструировать первую городскую электростанцию, освоить остров Побочень, сделать новую площадь для общегородских мероприятий рядом с Мало-Тобольской и так далее.
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