Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на Украину. Его встретил министр иностранных дел Андрей Сибига. Ранее лидер ФРГ призывал к переговорам по Украине, прекратив боевые действия.
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