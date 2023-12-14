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Хоккеист «Лос‑Анджелеса» Гавриков пропустит несколько недель из-за травмы

Хоккеист «Лос‑Анджелеса» Гавриков пропустит несколько недель из-за травмы

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков получил травму и выбыл на несколько недель. Как сообщает журналист Деннис Бернстейн в социальной сети, Гавриков получил травму в предыдущем матче «Лос-Анджелеса» в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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