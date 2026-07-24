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Как продлить срок службы металлоконструкций

Как продлить срок службы металлоконструкций

Металлоконструкции давно стали неотъемлемой частью современного строительства — их применяют при возведении зданий, мостов, резервуаров и промышленных объектов благодаря высокой прочности, сравнительно малому весу и быстроте монтажа.

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