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Происшествия

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В Оренбургской области сотрудницы полиции доставили в больницу мальчика, повредившего бедренную артерию

В Оренбургской области сотрудницы полиции доставили в больницу мальчика, повредившего бедренную артерию

В Оренбургской области сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ясненский» в свободное от службы время оказали помощь 11-летнему мальчику, который упал с велосипеда и получил серьёзную травму.

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