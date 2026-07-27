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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» продаст Траффорда «Лидсу» за 40 млн фунтов и бонусы

Джеймс Траффорд близок к переходу в « Лидс » из « Манчестер Сити ».  Клубы почти согласовали трансфер 23-летнего вратаря, сообщает The Athletic.

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