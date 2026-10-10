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Пятый канал

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Новинский призвал Зеленского уйти в отставку после сделки России и США

Новинский призвал Зеленского уйти в отставку после сделки России и США

Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский призвал президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост после заключения соглашения между Россией и США о поставках нефтепродуктов.

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