Какую вакцину от COVID-19 лучше выбрать – ученый

Какую вакцину от COVID-19 лучше выбрать – ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Единственным путем приобретения массового иммунитета против коронавирусной инфекции является вакцинация, при этом все существующие сегодня отечественные вакцины имеют примерно одинаковый механизм действия.

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