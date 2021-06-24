Какую вакцину от COVID-19 лучше выбрать – ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Единственным путем приобретения массового иммунитета против коронавирусной инфекции является вакцинация, при этом все существующие сегодня отечественные вакцины имеют примерно одинаковый механизм действия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Единственным путем приобретения массового иммунитета против коронавирусной инфекции является вакцинация, при этом все существующие сегодня отечественные вакцины имеют примерно одинаковый механизм действия.
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