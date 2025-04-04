Работодателя, спросившего сотрудницу, почему она хочет работать, оштрафовали на 65 000 евро

Британка, работавшая в антикварном магазине, получила компенсацию в размере 55 000 фунтов стерлингов (почти 65 000 евро) после того, как ее начальник задал ей вопрос о том, почему она хочет работать, и другие вопросы о ее личной жизни.
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