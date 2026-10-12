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Долгожданное заявление Минобороны: Как будет работать сервис для обучения нейросетей военного назначения?

Долгожданное заявление Минобороны: Как будет работать сервис для обучения нейросетей военного назначения?

Минобороны России создало сервис для обучения военных нейросетей. Что это за сервис и как он будет работать, объяснил эксперт в области беспилотных систем.

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