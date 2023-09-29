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Сибирские ГЭС принадлежат США. Как Запад захватил энергетику России

Сибирские ГЭС принадлежат США. Как Запад захватил энергетику России

Пять лет назад США ввели санкции против олигарха Олега Дерипаски. Под ударом оказались его крупнейшие активы холдинг EN+ и входящий в него алюминиевый гигант компания "Русал".

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Комментарии
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Олег Самойлов
Ага! СКОЛЬКО копеек стоил ОДИН квт/час электроэнергии в домах НЕ с электрическими плитами? А сколько стоил телефончик? Кроме того, пенсия в 132 рубля была НЕ персональной, а назначалась при зарплате БОЛЕЕ 250 рублей, НЕПРЕРЫВНОМ стаже работы на ДАННОМ предприятии, с коего уходишь на пенсию, НЕ менее 15 годов! Интересно, в качестве кого твоя мама работала? Кроме того, в СССР МАКСИМАЛЬНАЯ трудовая пенсия в СССР была 120 рублей, плюс 10% за непрерывность работы на предприятии. Советское законодательство практически один-в-один передрано сейчас и все вопросы по пенсионному обеспечению - в СССР!
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7 час.
Михаил Васильев
Жаль, что Вы в заднице не остались!
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4 час.
Михаил Васильев
Похоже, что Вы тогда жили в пещере или шалаше!
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4 час.

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