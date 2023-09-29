Сибирские ГЭС принадлежат США. Как Запад захватил энергетику России

Олег Самойлов

Ага! СКОЛЬКО копеек стоил ОДИН квт/час электроэнергии в домах НЕ с электрическими плитами? А сколько стоил телефончик? Кроме того, пенсия в 132 рубля была НЕ персональной, а назначалась при зарплате БОЛЕЕ 250 рублей, НЕПРЕРЫВНОМ стаже работы на ДАННОМ предприятии, с коего уходишь на пенсию, НЕ менее 15 годов! Интересно, в качестве кого твоя мама работала? Кроме того, в СССР МАКСИМАЛЬНАЯ трудовая пенсия в СССР была 120 рублей, плюс 10% за непрерывность работы на предприятии. Советское законодательство практически один-в-один передрано сейчас и все вопросы по пенсионному обеспечению - в СССР!