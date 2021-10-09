Театр абсурда

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Правительство утвердило повышение цен на капремонт

Правительство утвердило повышение цен на капремонт

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключённых контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов.

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