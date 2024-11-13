Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» вернулось в Архангельск

Экологическая миссия на мыс Челюскин продлилась почти месяц.Конкурсу на место волонтёра в экспедицию на мыс Челюскин позавидовал бы даже именитый университет — 40 человек на место! Один из волонтёров, которому всё-таки удалось увидеть настоящую красоту при низких температурах, — Александр Селиванов.