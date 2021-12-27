7дней.ru

105 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    "Квартиру, которую передал в наследство" еще живой Пригожин. Это как? Пока он жив, квартира его. Как они могут потеря...Внезапно объявивш...
  • Grandad
    "из-за Штатов" - это откуда или почему?Внезапно объявивш...
  • Владимир Eвтушенко
    а  с чего  это частному  дому  такой  подарок  сделали?Александру Василь...

«Санта на продажу»: необычный рождественский хоррор из Финляндии

«Санта на продажу»: необычный рождественский хоррор из Финляндии

Вы думали, что Дед Мороз – добрый дядя с бородой из ваты? Как же вы ошибались… «Санта на продажу» (2010) Кадр из фильмаНа границе с Мурманской областью, в Лапландии расположена сопка Корватунтури, где американская промышленная компания Subzero Inc.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх