«Санта на продажу»: необычный рождественский хоррор из Финляндии

Вы думали, что Дед Мороз – добрый дядя с бородой из ваты? Как же вы ошибались… «Санта на продажу» (2010) Кадр из фильмаНа границе с Мурманской областью, в Лапландии расположена сопка Корватунтури, где американская промышленная компания Subzero Inc.