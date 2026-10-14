Администрация Нижнего Новгорода 28 ноября скорректировала границы зоны повышенной готовности на Заречном бульваре, где из-за образования провалов над гидротехническим тоннелем ограничен доступ на расстоянии от 10 до 15 метров от его оси.
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