Врач рассказала об опасных для здоровья диетах

Такие популярные диеты, как кетодиета, сыроедение, диета "двойка", питьевая или щелочная, могут нести серьезные риски для здоровья Об этом 23 октября рассказала агентству "Прайм" рассказала врач-терапевт сети клиник "Атлас" Ольга Александрова.
Такие популярные диеты, как кетодиета, сыроедение, диета "двойка", питьевая или щелочная, могут нести серьезные риски для здоровья Об этом 23 октября рассказала агентству "Прайм" рассказала врач-терапевт сети клиник "Атлас" Ольга Александрова.
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