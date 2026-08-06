«Два гастрономических ориентира»: диетолог объяснил, как сделать грибы максимально ароматными

Сезон сбора лисичек в Москве и Подмосковье открылся в июне и продлится до октября. Как отмечают грибники, пик урожайности традиционно приходится на июль и август, однако конкретные сроки могут сдвигаться из-за погодных условий.
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