FT: атаку на Израиль организовал главарь ХАМАС, за которым ЦАХАЛ охотится 20 лет

Израильская разведка охотилась за Дейфом, который выжил после пяти покушений, на протяжении 20 лет.Стало известно о том, что во главе палестинского движения ХАМАС, атаковавшего 7 октября Израиль, стоит человек, за которым израильская разведка охотится более 20 лет.