Военкор Коц: «Мигранты – это потенциальный второй фронт против России»

Большое число трудовых мигрантов являются своего рода «бомбой замедленного действия». Трудовые мигранты в России при умелой манипуляции и работе вражеских спецслужб могут легко доставить стране большие проблемы.
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