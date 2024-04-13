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Зеленский рассказал о покинувших позиции украинских военных

Зеленский рассказал о покинувших позиции украинских военных

Украинские власти всегда с большой неохотой говорят о проблемах на фронте. В разговоре со студентами в Черновцах президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность амнистии для дезертировавших военнослужащих ВСУ, признал факт добровольного покидания (оставления) одним из подразделений позиций на передовой, в результате чего другие украинские военные попали в окружение к россиянам.

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