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Военные новости ★ сводки СВО

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🇷🇺🛩 Дроноводы 3 общевойсковой армии «Южной» группировки войск сбросами поразили очередную точку взлета БпЛА боевиков ВСУ на Северском направлении💥 #ВСРФ #3ОА #FPV #БпЛА #Поражение #СВО.

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