Ростех
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Ростех

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Ростех расширяет мощности для выпуска газовых турбин ГТД-110М

Ростех расширяет мощности для выпуска газовых турбин ГТД-110М

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех построит в Рыбинске новый механосборочный комплекс для увеличения серийного производства первых отечественных газовых турбин большой мощности ГТД-110М.

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