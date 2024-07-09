Ростех расширяет мощности для выпуска газовых турбин ГТД-110М

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех построит в Рыбинске новый механосборочный комплекс для увеличения серийного производства первых отечественных газовых турбин большой мощности ГТД-110М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии