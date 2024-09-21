За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 6 украинских ракет «Нептун»

Российские ПВО сбили за сутки шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 177 БПЛА.Российские ПВО сбили за сутки шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», запущенных с территории Украины, а также снаряды системы РСЗО «HIMARS» .