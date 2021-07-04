"Все слышали, что тут демократия есть и Путина не любят". Истории россиян, которые уехали в Грузию от политического преследования

Fine-newsПолитика"Все слышали, что тут демократия есть и Путина не любят". Истории россиян, которые уехали в Грузию от политического преследованияГрузия превращается в одно из самых популярных направлений для политических эмигрантов из России, рассказали Настоящему.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег КозыревДля кого-то они может и бегут от политического преследования, только для меня они политические проститутки. Вот, теперь в Грузию их пригласили. Выберут сэбэ нужных и будут те политические проститутки на дядю дале работать. Лишь бы платили. Грузины должны знать, налоги проститутки платить не будут.Комментировать
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