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"Все слышали, что тут демократия есть и Путина не любят". Истории россиян, которые уехали в Грузию от политического преследования

Грузия превращается в одно из самых популярных направлений для политических эмигрантов из России, рассказали Настоящему.

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Олег Козырев
Для кого-то они может и бегут от политического преследования, только для меня они политические проститутки. Вот, теперь в Грузию их пригласили. Выберут сэбэ нужных и будут те политические проститутки на дядю дале работать. Лишь бы платили. Грузины должны знать, налоги проститутки платить не будут.

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