Пьяного авидебошира из Томска задержали полицейские в Толмачево

33-летний мужчина оскорблял своим поведением окружающих и игнорировал замечания кабинного экипажа. Как выяснили полицейские, авиапассажир, выпив алкоголь на борту самолета, пришел в неадекватное состояние и стал мешать своим соседям по полету.
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