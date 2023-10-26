Пьяного авидебошира из Томска задержали полицейские в Толмачево

33-летний мужчина оскорблял своим поведением окружающих и игнорировал замечания кабинного экипажа. Как выяснили полицейские, авиапассажир, выпив алкоголь на борту самолета, пришел в неадекватное состояние и стал мешать своим соседям по полету.