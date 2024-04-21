Да, не те нынче пионеры. Арестована экс-лидер "Движения первых" в Свердловской области

Ну ёлки-палки. Опять хотели как лучше, а получилось как всегда. На этот раз конфуз произошёл в Свердловской области: Сотрудники ФСБ задержали экс-главу свердловского отделения «Движение первых» Наталью Ермаченко по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (п.