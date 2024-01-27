Врач назвал противопоказания к приему аспирина

Кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев заявил, что необоснованный прием аспирина может привести к тяжелым последствиям, в том числе к инсульту с кровоизлиянием.
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