Муж просит дать шанс, но не понимает, что причина в его ребёнке

Абсолютно не согласна с автором. Ну, конечно, чужой ребёнок всегда будет неудобным и неудобоваримым, и зачем ей ненужные хлопоты с проблемным ребёнком! Вот если бы он был положительным, послушным, сидел тихонько в углу, то, вот тогда бы она ещё посмотрела, а так- пшёл вон, байстрюк. А свои же детки бывают только правильными, и она будет "выгрызать все зубами для своих родных детей". А отец? Отец тоже бы должен выгрызать за своё дитя, да он, собственно, ничего и не грызёт- он просто хочет, чтобы быть почаще с сыном. А ему разрешено встречаться только где-то на стороне, не на глазах у своей благоверной, дабы не напортить ей ауру. Связывая свою жизнь с человеком, у которого есть прошлое, в котором есть дети, надо быть готовым ко многим испытаниям и трудностям. Ультиматумами жизнь не прожить. Жаль будет и досада, если он ей уступит и отдалится от своего ребёнка. Бежать нужно от такой неумной и недальновидной бабы.

Вера Федорова

Даже ещё раз перечитала пост😊. Да, у него нет своего отдельного жилья, -так часто бывает, когда мужчина оставляет всё бывшей жене и детям, а сам уходит, порой, в никуда. В данном случае он живёт с женщиной, которая стала ему женой. У нас ведь не все люди состоятельные, и далеко не все могут сразу обзавестись недвижимостью, да и не всегда это жизненно необходимо. Если он сейчас начнёт начнёт строить что-то для себя , это будет в ущерб новой семье, да и своему ребёнку- тоже. Скорее всего, нет смысла это делать. А упрекать его в том, что он живёт на её площади, мягко говоря, это нетактично. Оль, мы живём в жилье, которое получил в наследство мой муж, хотя уже были в браке, но я к нему, понятно, отношения не имею. И вот если бы мне хоть как-то намекнули об этом, даже не представляю, чтобы было😜. То есть, я-полноправная хозяйка, и кого хочу, того и приглашаю, какие стены хочу ломать- ломаю (образно говоря). Потому что здесь считаются с моими желаниями, интересами, чувствами. И тут мне не разрешили бы встречаться на этой территории с человеком, который мне дорог и близок! Вы о чём?! А здесь, это ЕГО сын. Хороший или плохой, но он его. Она прекрасно должна была понимать, взрослая девочка, что он не одинок, и что ему придётся делиться чувствами и другими ресурсами с ней и своим ребёнком. Кстати, если бы он повёл себя по-другому и отдалился от сына и стал папой только выходного дня, потерся бы в моих глазах.