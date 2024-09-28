ВС РФ эвакуировали трофейный БТР International MaxxPro с авдеевского направления

Скриншот видео Военные ремонтно-эвакуационной группы соединения спецназа группировки войск "Центр" эвакуировали трофейный американский БТР International MaxxPro военнослужащих ВСУ и украинских националистов, который был уничтожен на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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