ВС РФ эвакуировали трофейный БТР International MaxxPro с авдеевского направления

Константин Самарин

Не понятно, как можно эвакуировать УНИЧТОЖЕННЫЙ (!!!) БТР.. Автор, ну хоть чуть-чуть попробуй применять логику... Понятно, когда эвакуируют ПОВРЕЖДЕННЫЙ, но ни как не уничтоженный.. Его что, в пакетах из-под мусора вывозили?