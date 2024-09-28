РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Петров
    СвинотаЗадержан мужчина,...
  • Георгий Михалев
    Как всегда брешут скоты в тапочках.Хуситы заявили об...
  • Константин Самарин
    А что тут выяснять-то? И ежу понятно, что схрон был создан после подавления попытки госпереворота в январе прошлого г...Схрон с оружием н...

ВС РФ эвакуировали трофейный БТР International MaxxPro с авдеевского направления

ВС РФ эвакуировали трофейный БТР International MaxxPro с авдеевского направления

Скриншот видео Военные ремонтно-эвакуационной группы соединения спецназа группировки войск "Центр" эвакуировали трофейный американский БТР International MaxxPro военнослужащих ВСУ и украинских националистов, который был уничтожен на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Не понятно, как можно эвакуировать УНИЧТОЖЕННЫЙ (!!!) БТР.. Автор, ну хоть чуть-чуть попробуй применять логику... Понятно, когда эвакуируют ПОВРЕЖДЕННЫЙ, но ни как не уничтоженный.. Его что, в пакетах из-под мусора вывозили?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх