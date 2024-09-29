Крупнейший микрорайон Владивостока заполонили тараканы

Во Владивостоке в некоторых жилых домах в микрорайоне Снеговая Падь регулярно появляются тараканы. Это происходит из-за сильной зараженности насекомыми соседских квартир и плохого санитарного состояния, сообщает PRIMPRES.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии