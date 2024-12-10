Нарышкин: США и Европу ожидает драматический период внутренних междоусобиц

США и Европу на фоне упадка их могущества ждет драматический период внутренних междоусобиц. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу "Разведчик".
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