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Нарышкин: США и Европу ожидает драматический период внутренних междоусобиц

Нарышкин: США и Европу ожидает драматический период внутренних междоусобиц

США и Европу на фоне упадка их могущества ждет драматический период внутренних междоусобиц. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу "Разведчик".

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